Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberler... 'Zabıta müdürüyüm' deyip esnafı dolandırdı!
ABONE OL

'Zabıta müdürüyüm' deyip esnafı dolandırdı!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kendisini zabıta müdürü olarak tanıtıp esnaflardan borç para isteyen dolandırıcı gözaltına alındı. Şüphelinin esnafları zabıta müdürü olduğuna inandırıp para aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

istanbul
DHA

Beşiktaş'ta bir kişi kendisini zabıta müdürü olarak tanıtarak çeşitli tarihlerde Esra A. , Celal D. ve Ahmet B. isimli esnaflardan cenazesi olduğunu söyleyerek borç para istedi.

DHA'nın haberine göre, zabıta müdürü olarak tanıdıkları kişinin kendilerini dolandırdığını anlayan esnaf polise ihbarda bulundu. Emniyet ekipleri bin 340 lira dolandırıcılık yapan şüphelinin güvenlik kameralarından eşkalini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.

Güven Timleri, Sarıyer Büyükdere Mahallesinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Kimlik kontrolü yapılan şüpheli Oğuz B.(53)'nin Beşiktaş'ta kendisini zabıta müdürü olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi olduğu tespit edilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli Oğuz B.'nin benzer dolandırıcılık suçlarını karışmış olabileceği değerlendiren emniyet ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan çalışmada Oğuz B.'nin İstanbul'da 4 dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarının faili olduğu belirlenirken, Kocaeli'de ise 2 dolandırıcılık suçunun faili olduğu tespit edildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler... Filiz'i döverek ölümüne neden olan eşine 24 yıl hapis istemi!
GÜNDEM'Bakımsız' diye katledilmişti! Flaş gelişme!
Koronavirüs Türkiye! Asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı!
GÜNDEMAsılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı!
Safer ayı ne zaman 2020? Safer ayının bela ayı mı? İşte Safer ayında okunacak dualar
GÜNDEM2020 Safer ayı ne zaman başlıyor?
Cam kapıyı fark etmeyip, kırarak dışarı çıktı 'çok temizdi' dedi!
GÜNDEMTıraş sonrası akılalmaz dalgınlık!
Son dakika haberler... Mahkeme kurup ceza kesen çeteye operasyon kamerada!
GÜNDEMSuç örgütü, mahkeme kurup ceza kesmiş!
Karınca istilası nedir? Karınca istilası nerede başladı? Karınca istilası Türkiye'ye geldi mi?
GÜNDEMKarınca istilası nedir?
"İran'da patlıcan yağdı" iddiası doğru mu? İşte Patlıcan yağmuru görüntüleri
GÜNDEM"İran'da patlıcan yağdı" iddiası doğru mu?
Son dakika Corona virüsü! 7.3 milyondan 4.1 milyona! İstanbul'da ulaşım yüzde 44'e düştü!
GÜNDEMİstanbul'da ulaşım inanılmaz düştü!
Son dakika haberler... Limonlu Deresi'ndeki taşkın, 2 bin dönümlük araziyi su altında bıraktı!
GÜNDEMEriyen karlar felakete yol açtı!
Göktaşı dünyaya çarpacak mı? NASA takipte! Göktaşı çarparsa ne olur 2020
GÜNDEMGöktaşı dünyaya çarpacak mı?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X