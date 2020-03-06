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Bahiste kaybedip 'gasp edildim' dedi!

İstanbul Sultangazi'de sıra dışı bir olay yaşandı. Bahis oynayıp parasını kaybeden taksici, polise '2 kişi tarafından gasp edildim' diye ihbarda bulundu. Olayı araştıran polis, taksicinin çelişki ifadelerin yola çıkarak yalan söylediğini belirledi

sultangazi
DHA

Sultangazi'de dün akşam Yalçın G. (32) isimli taksici, bir TIR garajının arka tarafında gasp edildiğini söyleyerek polise ihbarda bulundu.

 

 

DHA'nın haberine göre, gelen ihbar üzerine olay yerine giden Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine taksici Yalçın G., Beyoğlu Dolapdere'den 2 kişiyi aldığını ve Gazi Mahallesine gitmek için yola çıktıklarını ardından da kendisini darp ettiklerini ve maket bıçağıyla tehdit ederek 600 lirasını gasp ettikten sonra kaçtıklarını anlattı.

Olayın ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri, Yalçın G.'nin kullandığı taksinin GPRS kayıtlarını kontrol ettiklerinde taksinin Yalçın G.'nin söylediği yollarından geçmediğini belirledi. Yolcu aldığı noktalardaki güvenlik kameralarını da inceleyen polis , Yalçın G.'nin müşteri aldığını iddia ettiği yerden hiç kimseyi almadığı tespit etti.

Bu belirlemeler üzerine Yalçın G. , Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırılarak tekrar ifadesi alındığında çelişkileri ifadeler verdi. Yalçın G.'ye ifadelerindeki çelişkiler sorulduğunda gasp edilmediğini bahis oynayarak parasını kaybettiğini itiraf etti. Yalçın G., yalan ihbardan dolayı 'Suç uydurma' konusunda adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca serbest bırakıldı.

 

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