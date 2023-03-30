2 kişiyi öldürdü! Saplantılı cani!

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DHA

İstanbul'da olay, önceki gün saat: 23.00 sıralarında, Maltepe Zümrütevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Dirlik (37) ile Tuğba Demirbaş (36) bir süre önce anlaşmazlık yaşadıkları için ayrıldı.

GENÇ KADIN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI Ramazan Demirbaş hayatını kaybetti. DHA'da yer alan habere göre yaklaşık bir hafta önce ise Tuğba Demirbaş´ın şikayeti üzerine Hüseyin Dirlik´e uzaklaştırma kararı verildi.

MUTFAK KAPISINDAN EVE GİRDİ Hayatını kaybeden Hakan Demirbaş. Önceki akşam Hüseyin Dirlik, Tuğba Demirbaş´ın ailesinin Maltepe'de yaşadığı eve geldi. Mutfak kapısından içeri giren Dirlik, eski sevgilisinin babası Ramazan Demirbaş ve kardeşi Hakan Demirbaş ile tartışmaya başladı.

BABA VE OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dirlik üzerinde bulunan silahla baba ve oğluna ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI Baba ve oğlunu vuran Hüseyin Dirlik olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba-oğul yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.