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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İzmir'in göbeğinde yaşandı! Cinsel saldırıya tahliye!
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İzmir'in göbeğinde yaşandı! Cinsel saldırıya tahliye!

İzmir'in Konak ilçesinde, 23 yaşındaki N.D.'ye cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 42 yaşındaki Soner A. ilk duruşmada tahliye edildi. Soner A., duruşmadaki ifadesinde, "Yolda yürüdüğüm sırada N.D. ile bir an göz göze geldik. Alkolün tesiriyle yanlış anlamış olabilirim. Kendisiyle konuşmak için koluna dokunmak istedim. N.D. ani biçimde dönünce elim bel hizasına denk geldi" dedi

SON DAKİKA: İzmir'in göbeğinde yaşandı! Cinsel saldırıya tahliye!
DHA

İzmir'de olay, 15 Mart'ta, Konak Alsancak Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. N.D. (23), annesiyle telefonda görüştüğü sırada yanına gelen Soner A. (42), iddiaya göre, iyice yaklaşıp taciz etmeye çalıştı.

PEŞİNDEN GİTTİ CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine N.D. daha kalabalık olan bir noktaya geçti. Peşinden giden Soner A., elini N.D.'nin pantolonunun içine sokarak cinsel saldırıda bulundu. N.D. bağırıp çevredekilerden yardım istedikten sonra, polisi arayıp durumu bildirdi.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgeye gelen polis ekipleri, Soner A.'yı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soner A. tutuklandı. Soruşturma sonrası Soner A. hakkında 'Sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"ALKOLÜN ETKİSİYLE YANLIŞ ANLAMIŞ OLABİLİRİM"

Soner A., 18 Nisan'da, İzmir 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim önüne çıktı. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra N.D., avukatı İpek Kul ve sanık avukatı Sertan Akşar da katıldı. Soner A., duruşmadaki savunmasında, "Olay tarihinde iş görüşmesi için Akhisar'dan gelmiştim. Görüşme olumsuz sonuçlanınca bir miktar alkol aldım. Yolda yürüdüğüm sırada N.D. ile bir an göz göze geldik. Alkolün tesiriyle yanlış anlamış olabilirim. Kendisiyle konuşmak için koluna dokunmak istedim. Müşteki ani biçimde dönünce elim bel hizasına denk geldi. Pişmanım. Bakmakta olduğum 2 çocuğum ve bir ailem var" dedi.

"KİMİNLE KONUŞTUĞUMU SORDU"

Duruşmada söz verilen N.D. ise "Olay günü telefonda annemle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne çıkan ara bir yolda konuşurken Soner A. yanıma geldi. Çok yakın bir mesafeye kadar yüzüme yaklaşıp kiminle konuştuğumu sordu. Bana dokunmaya çalıştı. Söylediklerini telefonda olan annem de duydu. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne çıkıp kalabalığa karışmak istedim. Ancak yürürken arkamdan bir elin pantolonuma arkadan hamle yaptığını ve bir parmağın bana dokunduğunu hissettim. Dönerek tepki gösterdim, sonra yardım isteyip, polise haber verdim" dedi.

"OLAYIN MAĞDURU TÜM KADINLARDIR"

Olayın gündüz vakti, öğle saatlerinde, çok kalabalık mekanda ve ısrarlı takip sonucu gerçekleştiğine dikkati çeken N.D.'nin avukatı İpek Kul, mağdurun aslında sadece müvekkili değil, tüm kadınlar olduğunu söyleyerek, "Mağdurun işlek bir cadde üzerinde bulunmasına rağmen sanık tarafından gerçekleştirilen eylemin ıssız bir yerde ya da gece vakti hangi derecelere varacağını düşünmek vahimdir. Sanık açık bir biçimde N.D.'nin kişisel alanını ihlal etmiştir" dedi.

SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Söz alan sanık avukatı ise müvekkili Soner A.'nın tahliyesini talep etti. Tarafların dinlenmesinin ardından hakim ara kararını açıkladı. Sanığın tahliyesine hükmeden hakim, yeni görüntüler istenmesine ve bu görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

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