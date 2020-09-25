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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ifadelerine ilişkin "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ciddiyetsizce ifadelerinde, Amerikalı siyasetçilerin Türkiye’ye dair yanlış algılarının bir yansımasını görüyoruz." açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Nancy Pelosi’ye tek sorumuz var:



Darbeleri saymazsak, Türkiye’de en son ne zaman iktidar barışçıl yollardan el değiştirmemiştir?



Demokrasimize yönelik o saldırıları kimlerin desteklediğini de çok iyi biliyoruz.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ciddiyetsizce ifadelerinde, Amerikalı siyasetçilerin Türkiye’ye dair yanlış algılarının bir yansımasını görüyoruz.

Türkiye, yüzyıllardır modern anayasal sistemleri deneyimlemiştir. Türk demokrasisinin gücü bu tarihten gelmektedir.

Pelosi’nin açıklamaları, Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde iktidarın barışçıl yollardan el değiştirip değiştirmeyeceği tartışması bağlamında yapılmıştır. Bizim için seçim sonuçlarının ve milli iradenin kutsal olduğunu bir kez daha herkese hatırlatıyoruz.

İç siyasette puan toplamak için Türkiye’ye saldırmak, Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırıdır. Amerikan siyasetinde ortaya çıkan; Türkiye’yi iç siyasi tartışmalara malzeme etmeye yönelik bu endişe verici çabaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkan Trump’la iyi ilişkilerine bir saldırı olarak görüyoruz.

ABD’li siyasetçilere ve özellikle yöneticilere çağrımız, Türkiye gibi önemli bir NATO müttefikine saldırmayı bırakıp, bizimle anlamlı bir diyalog içine girmeleridir. Bu, hem ABD’nin kendi çıkarına hem de ikili ilişkilerin geleceğinin yararınadır.

Karmaşık bölgesel ve stratejik meselelerin çözümü; gerçeklerden kopuk, laf olsun diye söylenen sözlerle değil, düşünceli temaslar ve ciddi bir diyalogla bulunur. Pelosi ve diğer ABD’li siyasetçilerden, ülkelerimizin ilişkisinin sağlığı açısından, bu tavırlarından vazgeçmelerini istiyoruz.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN TEPKİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 25, 2020

Şentop, Türkiye'nin 144 yıllık parlamento ve anayasa geleneğiyle, dünyanın en köklü demokrasilerinden birisi olduğunu belirterek, "Türkiye, 100 yıl önce işgali sona erdiren Millî Mücadelesi'ni bile Meclis idaresinde ve millî iradeye dayanarak yürüten bir devlettir. Nancy Pelosi, demokrasi hassasiyeti konusunda samimî ise, kullanışlı diktatörleri ve darbeci generalleri meşru liderlere tercih eden ve Türkiye dâhil birçok ülkede darbelere destek veren ABD politikalarının hesabını dünya halkları önünde vermelidir. N.Pelosi ve türdeşi politikacılara, başka ülkelere, hususen Türkiye´ye saldırarak seçim kampanyası yürütmemelerini; ikiyüzlü bazı Batılı politikacılar tarafından itibarsızlaştırılmış 'demokrasi' kavramına sığınmadan politika yapılabileceğini öğrenmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin sözlerine tepki gösterdi. Kalın, "Pelosi, Türkiye'ye karşı husumet içerisinde olan ön yargılı bir siyasetçidir. Daha önce Ermeni soykırımı iddiaları konusunda da böyle bir tavır içerisine girmişti" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ifadelerine ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Pelosi, Türkiye'ye karşı husumet içinde olan ön yargılı bir siyasetçi. Daha önce de Ermeni soykırımı iddiaları konusunda böyle bir tavır içerisinde girmişti. Nasıl soykırım iddiaları tarihi gerçeklerle örtüşmediyse bugünkü Türkiye siyaseti okumalarının da tarihi ve aktüel gerçeklikle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Ancak Batılı, Amerikalı ve Avrupalı siyasetçiler, Türkiye'yi özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi iç siyasetlerinin bir iç malzemesi yapma alışkanlığından bir türlü vazgeçemiyorlar. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanımızın küresel etkisinin bir yansıması olarak da okunabilir. Ancak şu soruyu sormak lazım, Türkiye'de seçimlere katılım oranı nedir, ABD'de nedir? Demokratik temsil açısından Türkiye'de kaç siyasi parti vardır, ABD'de kaç tane vardır? Amerikan demokrasisinin krizi tartışmalarına baktığınız zaman, Amerikan siyasetine ve kongreye etki yapan, etkinin ötesinde oradaki ifadeyi mazur görün ama siyasi pozisyonları satın alan çıkar grupları ne kadar etkilidir? Türk siyasetinde çok partili hayata geçtiğimizden bu yana temsil noktasında nerde olduğumuza bir bakın. Bu konular mukayese bile kabul etmez."

Kalın, Amerikan siyasetinin kendi iç sorunlarını, Türkiye üzerinden çözmeye çalışan siyasetçilerin sadece beyhude bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, "Onlara tavsiyemiz, tarihi doğru okumaları Türkiye'nin yeni dinamiklerini doğru okumalarıdır. Eskiden Türkiye'ye bir talimat verdiklerinde bunun derhal yerine getirileceğini zanneden çıkar ve güç çevreleri artık Türkiye'de 15-16 yıldır böyle bir düzenin olmadığını anlamış olmak durumundalar. Bunu hala görmedilerse bizi izlemeye devam etsinler." diye konuştu.

PELOSİ NE DEMİŞTİ?

Trump, düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, "Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?" sorusuna, "Olacaklara bakacağız." cevabını vermişti.

Buna karşılık Pelosi, "Trump'ın kime hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin'e, Kim Jong-un'a, Erdoğan'a hayranlık duyuyor. Ancak Sayın Başkan, Kuzey Kore, Rusya, Türkiye ya da Suudi Arabistan'da olmadığınızı hatırlatayım. Demokrasiyle yönetilen ABD'desiniz." ifadelerini kullanmıştı.