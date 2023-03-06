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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Aynı yönde gidiyorlardı... Değişmeyen hata: 2 ölü!
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Aynı yönde gidiyorlardı... Değişmeyen hata: 2 ölü!

Balıkesir- Manisa karayolunda otomobilin aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Son dakika haberleri: Aynı yönde gidiyorlardı... Değişmeyen hata: 2 ölü!
DHA

Yürek yakan kaza, saat 18.00 sıralarında Balıkesir Manisa karayolunda meydana geldi. Balıkesir´den Manisa istikametine ilerleyen Yaşar Akdağ yönetimindeki kamyona, aynı yönde seyreden Bekir Şevik idaresindeki otomobil arkadan çarptı.

FECİ KAZA EKİPLERE BİLDİRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre kazanın ardından diğer sürücüler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık görevlileri tarafından otomobilde bulunan Hatice Taş (49) ile Hasibe Şevik´in (37) olay yerinde öldüğü belirlendi. Yine otomobilde bulunan Yiğit Selim Ceylan (46), Mehmet Şevik (8), Sevgi Şahan (40), Miray Şevik (2), Ebrar Tenekeci (17) ve sürücü Bekir Şevik de yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybeden Hasibe Şevik ve Hatice Taş'ın cenazeleri de Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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