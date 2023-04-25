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Binlerce gençten sadece biri... Kurtarın Şeyma'yı...

Adana'da, uyuşturucunun etkisindeki 18 yaşlarındaki Şeyma isimli genç kız, polis ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek hastaneye götürüldü. Genç kızın kameraya yansıyan görüntüleri yürekleri sızlattı

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DHA
  • Adana'da polisten büyük uğraş! Son dakika: Adana'da genç kız uzun uğraşlar sonucu uyuşturucunun pençesinden kurtarıldı!

    Adana'nın Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, yürekleri yakan bir olay meydana geldi.
  • Adana'da polisten büyük uğraş! Son dakika: Adana'da genç kız uzun uğraşlar sonucu uyuşturucunun pençesinden kurtarıldı!

    Kullandığı uyuşturucu nedeniyle ayakta durmakta zorlanan Şeyma isimli kızı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
  • Adana'da polisten büyük uğraş! Son dakika: Adana'da genç kız uzun uğraşlar sonucu uyuşturucunun pençesinden kurtarıldı!

    Elindeki kıyafetleri yere atan 18 yaşındaki Şeyma, kendisine yardımcı olmak isteyenlere de izin vermedi.
  • Adana'da polisten büyük uğraş! Son dakika: Adana'da genç kız uzun uğraşlar sonucu uyuşturucunun pençesinden kurtarıldı!

    Olay yerine gelen ekipler, Şeyma´yı tedavi için hastaneye götürmek istedi.
  • Adana'da polisten büyük uğraş! Son dakika: Adana'da genç kız uzun uğraşlar sonucu uyuşturucunun pençesinden kurtarıldı!

    Uzun süre direnen ve ayakta duramayan Şeyma, ikna edilerek hastaneye götürüldü.
  • Adana'da polisten büyük uğraş! Son dakika: Adana'da genç kız uzun uğraşlar sonucu uyuşturucunun pençesinden kurtarıldı!

    Genç kızın bu durumu, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
  • Adana'da polisten büyük uğraş! Son dakika: Adana'da genç kız uzun uğraşlar sonucu uyuşturucunun pençesinden kurtarıldı!

    Şeyma'nın dramı, ülkemizdeki binlerce uyuşturucu madde bağımlısının yaşadıklarını gözler önüne serdi.

 

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