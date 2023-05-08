Can kayıpları ve yaralılar var! Minibüs devrildi!

Diyarbakır'da kaza, sabah saatlerinde, Kulp ilçesi Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kulp'tan Diyarbakır kent merkezine doğru giden, sürücüsünün adı öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Yapılan kontrolde yolculardan Zehra Can ile Zeliha Akın'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yaralanan F.B. (42), H.C. (56), S.B. (41), N.S. (50), H.B. (75), G.A. (58) ile isimleri öğrenilmeyen 7 kişi ise ilk müdahalenin ardından Kulp ve Lice´deki hastanelere kaldırıldı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Minibüsten çıkarılan cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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