Can kayıpları ve yaralılar var! Minibüs devrildi!

DHA'da yer alan habere göre kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yapılan kontrolde yolculardan Zehra Can ile Zeliha Akın'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yaralanan F.B. (42), H.C. (56), S.B. (41), N.S. (50), H.B. (75), G.A. (58) ile isimleri öğrenilmeyen 7 kişi ise ilk müdahalenin ardından Kulp ve Lice´deki hastanelere kaldırıldı.