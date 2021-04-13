Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Rui Mota, Fenerbahçe maçının ardından, "Golümüz neden iptal edildi anlayamadık. Hatta hakemin kendisi bile anlamadı iptal ettiğini. Önce orta sahayı gösterip gol verdi sonra iptal etti, VAR'a gitmedi" dedi.