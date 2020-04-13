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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs salgını sürecinde dördüncü kez yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülke genelindeki sokağa çıkma yasağının 11 Mayıs'a uzatıldığını açıkladı.

Fransa'da 16 Mart'ta başlatılan karantina uygulamasının 15 Nisan'a kadar devam edeceği açıklanmıştı.

Macron, salgınla mücadele kapsamında her vatandaşa maske temin etmeyi hedeflediklerini aktarırken, 11 Mayıs tarihinden itibaren ülkedeki durumun normale dönmesi durumunda okulların tekrar açılabileceğini söyledi.

Fransız Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği sınırlarının yeni bir karara kadar kapalı tutulmaya devam edileceğini açıklarken, ülkede yapılması planlanan festivallerin Temmuz ortasına kadar ertelendiğini duyurdu.

Macron, ülkede bulunan bar, restoran, sinema gibi toplu alanların 11 Mayıs’tan sonrada kapalı kalacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Bu sağlık krizi eksiklerimizi görmemize sebep oldu, özellikle medikal malzeme konusunda. Gereken dersleri aldık” ifadelerini kullandı.

ÜLKEDE CAN KAYBI 15 BİNE YAKLAŞTI

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 967'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 188 artarak 136 bin 779'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 6 bin 821'i yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 113 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Hastalığı atlatan kişi sayısı ise son 24 saatte 551 artarak 27 bin 718'e çıktı.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 335 ve bakımevlerinde 239 olmak üzere 574 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı hastanelerde 9 bin 588'e ve bakımevlerinde 5 bin 379'a ulaştı.

Böylece toplam can kaybı 14 bin 967'ye yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının düştüğü kaydedildi.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ve vakanın görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.