İHA

Antalya'da, dün saat 17.00 sıralarında Kaş ilçesi Kınık Mahallesi’nde yürek yakan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dışarda oyun oynayan R.Ç. (13) ile Ahmet Öztürk (9),birbirleriyle şakalaşmaya başladı. Bu sırada R.Ç. (13) elindeki av tüfeğinden çıkan saçmalar, Ahmet Öztürk’e isabet etti. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

İHA'da yer alan habere göre ekiplerin ilk müdahalesi sonucu yaralı çocuk, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. 9 yaşındaki Ahmet Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olayda kullanıldığı belirtilen av tüfeğinin göle atıldığı beyan edilmesi üzerine tüfeği bulma çalışması başlattı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Ahmet Öztürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bugün, Öztürk’ün cenazesini almak için morga gelen yakınlarının son derece üzgün olduğu gözlendi. Cenazesi alınan Ahmet Öztürk’ün, Kaş ilçesi Kınık Mahallesinde defnedileceği belirtildi.