Alkollü TIR sürücüsü bariyerlere çarptı!

İstanbul Bağcılar'daki kaza, Halkalı istikametinde saat 21.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konteyner yüklü TIR şoförü, yan yola geçmek istedi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
DHA'da yer alan habere göre o sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada şoför yara almadan TIR'dan çıktı.
TIR ŞOFÖRÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. TIR şoförü yapılan alkol testi sonucu yoğun alkollü olduğu öğrenildi.
SÜRÜCÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Polis ekipleri TIR şoförünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Kazaya karışan TIR'ın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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