İzmir'de yaşanmıştı! 5 kişi ölmüştü! Kavganın nedeni ortaya çıktı!

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DHA

İzmir'de olay, dün akşam saatlerinde Menderes ilçesindeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre; husumetli iki grup konuşmak için bir araya geldi, ancak tartışma çıktı.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI DHA'da yer alan habere göre çıkan silahlı kavgada 2'si olay yerinde 5 kişi hayatını kaybetti. M.Y. ile A.K. de ağır yaralandı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ölenlerin kimlikleri de belli oldu. Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin polis, çalışma başlattı.

KAVGANIN NEDENİ: İHALE NEDENİYLE ALACAK HUSUMETİ Olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İki grup arasında daha önce yapılan bir belediye ihalesi nedeniyle husumet yaşandığı, aralarında buna bağlı borç meselesi olduğu, anlaşmaya varılamadığı için de silahlı kavganın çıktığı öğrenildi. GEÇEN YIL DA KAVGA ETMİŞLER İki grup arasında geçen yıl da bir emlakçı önünde silahlı kavga yaşandığı belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.