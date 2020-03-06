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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter'da yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 5 kuruşluk tazminat davası açtıklarını bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM'deki basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin "iade kapsamlı" olduğunu savunan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiğini ileri sürdü. Çelik, bu kapsamda 5 kuruşluk tazminat davası açtıklarını kaydetti.

Özkoç'un basın toplantısındaki sözlerinin ardından TBMM'de yumruklu kavga yaşanmış, Özkoç bu kavgada yara almıştı. Özkoç hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatılırken düzenlenen fezleke de TBMM Başkanlığı'na gönderilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özkoç hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

"BEDEL ÖDEMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'daki İdlib zirvesinin dönüşünde gazetecilerin konuya ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi: "Cumhurbaşkanına kalkıp da bu tür edepten, ahlaktan yoksun, böyle akla hayale gelmeyecek hakaretleri yapmaya ne yasalarımız ne örfümüz ne adetimiz müsaade eder. Tabi dün TBMM bugüne kadar yaşamadığı bir tabloyu yaşadı. Ülkemizde parlamentonun böyle tabloyu yaşamasını hiç istemezdik. Ama bu tabloyu yaşayan ve yaşatanlara önce o partinin başındaki şahsın gereken bedeli ödetmesi lazım"