Kuveyt Emiri Sabah hayatını kaybetti!

Kuveyt devlet televizyonu, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah 91 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kuveyt resmi televizyonu, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybettiğini duyurdu. 91 yaşındaki Emir Sabah, 19 Temmuz'da başarılı bir ameliyat geçirmiş, 23 Temmuz'da da tedavisinin tamamlanması amacıyla ABD'ye gitmişti.
Kuveyt Bakanlar Kurulu'ndan 14 Eylül'de yapılan açıklamada, Emir'in sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisi paylaşılmıştı.
Kuveyt Emiri, bazı görevlerinin geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devretmişti.
İDDİALARA YALANLAMA GELMİŞTİ
Kuveyt hükümeti, Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın öldüğü yönünde sosyal medyada yer alan iddialara itibar edilmemesi, resmi kaynaklardan bilgi alınması çağrısında bulundu.
Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mezram, Emir Sabah'ın öldüğü yönünde ortaya atılan iddiaların ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Herkesi resmi kaynaklardan bilgi almaya ve sosyal medyada çıkan şeylere itibar etmemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya platformlarında 91 yaşındaki Kuveyt Emiri Sabah'ın hayatını kaybettiği yönünde paylaşımlarda bulunulmuştu.
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