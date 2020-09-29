Kuveyt Emiri Sabah hayatını kaybetti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSon dakika haberleri! Kuveyt Emiri Sabah hayatını kaybetti!
ABONE OL

Kuveyt Emiri Sabah hayatını kaybetti!

Son dakika... Kuveyt yetkilileri, Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son dakika haberleri! Kuveyt Emiri Sabah hayatını kaybetti!
Reuters

Kuveyt devlet televizyonu, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah 91 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kuveyt resmi televizyonu, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybettiğini duyurdu. 91 yaşındaki Emir Sabah, 19 Temmuz'da başarılı bir ameliyat geçirmiş, 23 Temmuz'da da tedavisinin tamamlanması amacıyla ABD'ye gitmişti.

Kuveyt Bakanlar Kurulu'ndan 14 Eylül'de yapılan açıklamada, Emir'in sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisi paylaşılmıştı.

Kuveyt Emiri, bazı görevlerinin geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devretmişti.

İDDİALARA YALANLAMA GELMİŞTİ

Kuveyt hükümeti, Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın öldüğü yönünde sosyal medyada yer alan iddialara itibar edilmemesi, resmi kaynaklardan bilgi alınması çağrısında bulundu.

Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mezram, Emir Sabah'ın öldüğü yönünde ortaya atılan iddiaların ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Herkesi resmi kaynaklardan bilgi almaya ve sosyal medyada çıkan şeylere itibar etmemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformlarında 91 yaşındaki Kuveyt Emiri Sabah'ın hayatını kaybettiği yönünde paylaşımlarda bulunulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum! - Haberler
DÜNYAAzerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum!
Elon Musk: Bill Gates taş kafalı!
DÜNYAElon Musk: Bill Gates taş kafalı!
Son dakika! Kremlin'den Dağlık Karabağ açıklaması!
DÜNYAKremlin'den Dağlık Karabağ açıklaması!
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Karabağ açıklaması: Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz - Haberler
DÜNYAÇavuşoğlu'ndan Karabağ açıklaması: Kökünden çözmek ...
Son dakika! Pompeo'dan Doğu Akdeniz açıklaması! - Haberler
DÜNYAPompeo'dan Doğu Akdeniz ve Karabağ açıklaması!
İran'dan 'Ermenistan'a silah taşıyor' iddiasına yanıt! - Haberler
DÜNYAİran'dan 'Ermenistan'a silah taşıyor' iddiasına ...
İsviçre'de iktidardaki sağcı partinin 'Swissexit' fiyaskosu!
DÜNYAİsviçre'de iktidardaki sağcı partinin 'Swissexit' ...
Romanya'da Kovid-19'dan ölen aday belediye başkanı seçildi!
DÜNYARomanya'da Kovid-19'dan ölen aday belediye başkanı ...
ABD'de son anket sonuçları: Trump, Biden'la arayı kapattı! - Haberler
DÜNYAABD'de son anket sonuçları: Trump, Biden'la arayı ...
Son dakika haberler! ABD ve Yunanistan'dan kapsamlı işbirliği anlaşması! - HABERLER
DÜNYAABD ve Yunanistan'dan kapsamlı işbirliği anlaşması!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X