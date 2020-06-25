BM'den Yemen için "Ya yardım edersiniz ya da uçurumdan düşmesini izlersiniz" uyarısı

İHA

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira idari para cezası kesiliyor. Van Valiliği tarafından duyurulan kararla korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Valilik kararı gereğince İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maske takma konusunda vatandaşları birebir uyardı. Maske takmayan vatandaşlara İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı.

HEM ŞAŞIRTTI HEM GÜLDÜRDÜ

İHA'da yer alan habere göre maske takmayan vatandaşlar ise birbirinden ilginç savunmalarla hem şaşırttı hem güldürdü.

"SİGARA İÇMEK İÇİN İNDİRDİM"

Ceza kesildikten sonra İHA muhabirine konuşan vatandaş, sigara içtiği için maskesini indirdiğini belirterek, “Bence gereksiz bir cezaydı. Zaten buranın da yabancısıyım. Bir sigara içmek için maskemi indirdim. Beni görünce de ceza kestiler. Haklı olabilirler. Maske yasağı var ama parası olan var, olmayan var. 900 lira ceza kesiyorlar. Maskesiz de dolaşmıyorum. Sadece sigara içmek için maskemi indirmiştim. Sigaramı indirdim ve tekrar maskemi taktım” dedi.

"SENİN YÜZÜNDEN 900 TL CEZA YEDİM"

Telefonla konuşmak için maskesini takmayıp elinde taşıyan bir diğer vatandaş da, yediği 900 liralık ceza karşısında şok oldu. Polis ekipleri, maske takarak da telefonla konuşulabildiği konusunda hatırlatmada bulunduğu vatandaş, daha sonra tutanak tutulurken telefonla konuşmak için izin istedi.

Maskesini takarak telefonda konuştuğu kişiye, “Neredesin sen? Senin yüzünden 900 lira ceza yedim” şeklinde yakındı. Polis ekipleri, gün boyu hem sosyal mesafe hem de maske takma konusunda denetimlerini sürdürdü.