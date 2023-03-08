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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da metrobüste 2 kişiyi bıçaklayan suçlu için 3 yıla kadar hapis cezası istendi
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Metrobüste 2 kişiyi bıçaklamıştı! İşte istenen ceza!

İstanbul'da metrobüste tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaralayan Gökay A. hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheli Gökay A. hakkında 'Basit yaralama' suçundan toplamda 3 yıla kadar hapis cezası istendi

İstanbul'da metrobüste 2 kişiyi bıçaklayan suçlu için 3 yıla kadar hapis cezası istendi
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DHA

İstanbul Merter'de geçen yıl şubat ayında, metrobüste yolcular arasında yaşanan kavgada, iki kişiyi bıçakla yaralayan Gökay A. hakkında iddianame hazırlandı.

KENDİSİNE KÜFÜR ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

DHA'da yer alan habere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Gökay A.'nın ifadesine yer verildi. Gökay A., Murat K. isimli yolcunun metrobüste bir kadınla tartıştığını, müdahale edince de kendisine küfür ettiğini ileri sürdü.

KENDİSİNİ SAVUNMAK İSTEMİŞ

Murat K. ile o sırada yanında olan amcası Mustafa K.'nin birlikte saldırdıklarını iddia eden Gökay A., korktuğunu ve kendisini savunmak amacıyla hareket ettiğini söyledi.

BIÇAKLAYIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Mustafa K.'yi bacağına 2 bıçak darbesiyle yaraladığını, pişman olduğunu belirten A., kendisine saldırdıkları gerekçesiyle amca ve yeğeninden şikayetçi olduğunu bildirdi.

YARALANANLAR DA ŞİKAYETÇİ

Murat K. ise, "Metrobüste bir kadın bana kendisine neden baktığımı sordu. Ben de ona bakmadığımı söyledim. Bu sırada Gökay A. amcam Mustafa'ya saldırdı. Amcamı bacağından bıçakladı, engellemeye çalışırken elimden yaralandım, şikayetçiyim" dedi. Benzer şekilde ifade veren Mustafa K. de şikayetçi olduğunu belirtti.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre, şüpheli ve şikayetçilerin basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ölçüde yaralandığı bildirildi. Cumhuriyet savcısı, Gökay A.'nın her iki şikayetçiye karşı ayrı ayrı 'Basit yaralama' suçunu işlediğini belirterek, toplamda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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