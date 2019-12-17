İHA

İstanbul'da Bakırköy, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçeleri içerisinde bulunan Ayamama Deresi üzerinde biri Mimar Sinan'ın 500 yıllık eseri olan iki tarihi köprü çekişiyor. Bakımsızlık nedeniyle yıkılmaya yüz tutan asırlık köprüler, restore edilmeyi bekliyor.

İstanbul'da her gün binlerce aracın yanından geçtiği Ayamama deresi üzerinde bulunan kaderine terk edilmiş tarihi köprülerin görüntüsü İstanbulluların tepkisini çekiyor. Köprülerden biri Mimar Sinan'ın, Halkalı-Güneşli kavşağındaki az bilinen eserlerinden olan Odabaşı Köprüsü. Tarihi köprü, 9 Eylül 2009'daki sel felaketinde büyük hasar gördü.

Sel sularının iki metreyi bulduğu Basın Ekspres Yolu Halkalı dönüşünde yüzlerce araç suyla sürüklenerek köprünün sel yaranlarına ve gövdesine çarpmıştı. Üst kısımdaki beton köprünün sel sularını karşılayıp, hızını kesmesiyle yıkılmaktan kurtulan tarihi Odabaşı Köprüsü, aradan geçen 10 yılda kaderine terk edildi. Selden kurtulmasının ardından geçen yıllar içinde restorasyonu için hiçbir adım atılmayan köprü, ihmalden çürüyor.

Yine aynı dere üzerinde Bakırköy'ün Ataköy Mahallesi mevkiindeki diğer tarihi köprü de Sinan'ın Odabaşı Köprüsü gibi can çekişiyor. İSKİ'nin ıslah çalışması yaptığı alanın içerisinde kalan köprü harabe durumda. Bu tarihi değer de restore edilmeyi bekliyor.

ODABAŞI KÖPRÜSÜ

Üç gözlü Odabaşı Köprüsü, Mimar Sinan tarafından 16. yüzyılda Osmanlı'nın sefer güzergahında inşa edildi. Kesme taştan yapılan, 39 metre uzunluğunda, 5 metre 35 santimetre genişliğindeki köprü, elips şeklinde üç yuvarlak kemerden oluşuyor. Diğer iki kemere göre daha büyük olan ortadaki gözün 4 metre 75 santimetre genişliğinde olduğu belirtiliyor. Şehirleşmeyle birlikte atıl durumda kalan ve büyük ölçüde işlevini yitiren köprü, sel felaketinin ardından unutuldu.