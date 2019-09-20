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Son dakika: Tarkan Kadooğlu için ağırlaştırılmış müebbet istemi

HABERTURK.COM

Ankara'da geçen yıl Ömer Faruk Ilıcan’ın öldürülmesine ilişkin davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Ilıcan’ı "öldürmeye azmettirmek"le suçlanan tutuksuz sanık Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu’nun ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi

Tarkan Kadooğlu

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı. Dava dosyasına giren belgelerin okunmasının ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

SAVCI: TARKAN KADOOĞLU AZMETTİRDİ
Savcı esas hakkındaki mütalaasında; “sanıkların, iş adamı Tarkan Kadooğlu'nun azmettirmesiyle tasarlayarak kasten öldürme eylemini gerçekleştirdikleri”ni ifade etti. Kadooğlu'nun yanı sıra, eylemi gerçekleştiren sanıklar Abdurrahman Doğala ve Şemsettin Özden'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.

CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ
Savcı sanıklardan Abdulbaki Kadooğlu, Burhan Alpaya, Mehmet Emin Bülbül, Şanser Kadooğlu, Lukman Menek ve Tarkan Boyraz'ın da “tasarlayarak kasen öldürmeye yardım” suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebinde bulundu.

TUTUKLAMA TALEBİ
Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına istedi. Tutuksuz sanıklar Burhan Alpaya, Şanser Kadooğlu, Tarkan Boyraz ve Tarkan Kadooğlu'nun ise hükümle birlikte tutuklanmalarına karar verilmesini talep etti.

“TALİMAT ALMADIM”
Mütalaanın açıklanmasının ardından söz verilen sanık Abdurrahman Doğala, olayın ani geliştiğini, eylemi tasarlamadığını ve kimseden talimat almadığını iddia etti. Şemsettin Özden de önceki beyanlarını tekrar ederken, diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ
Bazı sanık avukatları ise esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, davayı 25 Ekim'e erteledi.

NE OLMUŞTU?
Kale Gaz’ın sahibi Ömer Faruk Ilıcan, 21 Mart 2018’de evinin önünde silahlı saldırganlar tarafından vurularak öldürüldü. Polis cinayete dair soruşturma kapsamında Kadooğlu Holding Onursal Başkanı Cemal Kadooğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Veli, Şanser ve Abdulbaki Kadooğlu’nun bulunduğu 8 kişiyi gözaltına alındı. İfadesi alınan Cemal Kadooğlu serbest bırakıldı. Diğer üç Kadooğlu tutuklanırken, Tarkan Kadooğlu’nun izine ulaşılamadı. Başkentte çok sayıda iddia ile gündeme gelen cinayet soruşturmasında bu süreçten sonra dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Soruşturma savcıları, tahliye taleplerini değerlendiren hakimler, Ankara Adliyesi’nden farklı yerlere görevlendirildi. Savcılığın talebi üzerine 28 Ağustos 2018’de, Şanser ve Veli Kadooğlu’nu tahliye edildi. Tam da o gün Ilıcan’ı hedef alan saldırganlar Şemsettin Özcan ve Abdurrahman Doğala, doğrudan Ankara Adliyesi’ne gelerek savcıya teslim oldu.

ÜÇÜNCÜ İDDİANAME HAZIRLANDI
Soruşturma sürecinde 3 kez iddianame hazırlandı. Bu iddianamelerden ikisi iade edildi. Üçüncü ve halen yargılamaya konu olan iddianamede ise Tarkan Kadooğlu’nun da aralarında bulunduğu 9 isim şüpheli olarak yer aldı. Cemal ve Veli Kadooğlu ise şüpheli olarak gösterilmedi. İki isim hakkında daha sonra takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı.

KADOAĞLU 1 YIL SONRA GELDİ
Dava Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Davanın 24 Mayıs’ta yapılan ikinci duruşmasında, firari Tarkan Kadooğlu hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı avukatların talebi üzerine kaldırıldı. İfadesinin alınması amacıyla yakalama kararı çıkarıldı. Bu karar sonra 1 yılı aşkın süredir firari durumda olan Tarkan Kadooğlu, İzmir Adliyesi’ne giderek teslim oldu. SEGBİS ile Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bağlanan Kadooğlu ifadesinin alınmasının ardından yurtdışı çıkış yasağını kapsayan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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