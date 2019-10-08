Rusya ve Türkiye, ödemelerde ve anlaşmalarda dolarizasyonu azaltarak iki ülkenin yerel para birimleri Türk Lirası ve Ruble kullanımını artırmayı resmiyete döken mutabakatı imzaladı.

Rus Maliye Bakanı Anton Siluanov'ın Reuters'a yaptığı açıklamaya göre mutabakat 4 Ekim tarihinde imzalandı ve ikili anlaşmalarda kademeli olarak ruble ve lira kullanımına geçişi öngörüyor.

Siluanov, Türk bankaları ve şirketlerinin uluslararası SWIFT sistemine alternatif olarak geliştirilen Rus muadili yapıya da entegrasyonunun sağlanacağını da belirtirken Moskova yönetiminin VISA ve MasterCard muadili MIR kartlarının kullanımına olanak tanıyan altyapının Türkiye'de genişletileceğini söyledi.