DHA

Seyhan ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp kente yerleşen Suriyelilerin, ilçenin Mirzaçelebi Mahallesi'nde 3 katlı binada kaçak tıp merkezi işlettiğini tespit edip, 15 Şubat'ta kapattı.

DHA'nın haberine göre, soruşturmayı genişleten polisler, bölgede 2'nci bir merkez olduğunu saptadı. Sucuzade Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada da Suriyelilerin tedavi olduğunun belirleyen polis, adrese baskın düzenledi.

Kaçak tıp merkezinde, 2 bin ilaç, jinekolojik masaları, ultrason cihazı, diş tedavisinde kullanılan üniteler ve çok sayıda sağlık ekipmanı ele geçirildi. Binada bulunan 1 Türk ile 6 Suriyeli gözaltına alınırken, cihazlara da el konuldu. Emniyete götürülen 3'ü kadın, 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.