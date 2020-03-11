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HaberlerGündemSon dakika haberler...Suriyeliler kaçak hastane zinciri kurmuşlar!
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Suriyelilerin 2'nci kaçak tıp merkezine baskın: 7 gözaltı

Adana'da geçtiğimiz günlerde baskın yapılan kaçak hastanenin ardından akıllara durgunluk veren bir olay daha yaşandı. Kentte yine Suriyelilerin bir kaçak hastane daha açtığı ortaya çıktı. İçerisinde eczane, doğum kontrol ve diş hekimi odalarının olduğu bina kapatıldı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

adana
DHA

Seyhan ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp kente yerleşen Suriyelilerin, ilçenin Mirzaçelebi Mahallesi'nde 3 katlı binada kaçak tıp merkezi işlettiğini tespit edip, 15 Şubat'ta kapattı.

 

DHA'nın haberine göre, soruşturmayı genişleten polisler, bölgede 2'nci bir merkez olduğunu saptadı. Sucuzade Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada da Suriyelilerin tedavi olduğunun belirleyen polis, adrese baskın düzenledi.

Kaçak tıp merkezinde, 2 bin ilaç, jinekolojik masaları, ultrason cihazı, diş tedavisinde kullanılan üniteler ve çok sayıda sağlık ekipmanı ele geçirildi. Binada bulunan 1 Türk ile 6 Suriyeli gözaltına alınırken, cihazlara da el konuldu. Emniyete götürülen 3'ü kadın, 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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