Milyonlarca vatandaş yeni koronavirüs yasakları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Koronavirüs vaka sayısının artışa geçmesi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları artırıldı. Peki Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

HAFTAİÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili "Kabine toplantımızda ilave tedbirleri istişare ettik. Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir.

Cumartesi Pazar artık evlerimizdeyiz. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir." açıklamasında bulundu.