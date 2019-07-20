Irak'ın Erbil kentinden, geçtiğimiz Çarşamba günü, Türk konsolosluk görevlisi Osman Köse'yi şehit eden Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu Mazlum Dağ'ın terör örgütü PKK ile ilişkisi kesinleşti. Saldırıyı üstlenmeyen terör örgütü PKK'nın bundan böyle bölgede işi çok daha çok zor olacak.

DAHA ÖNCE HİÇBİR EYLEME KATILMADI

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olan ve suikastı gerçekleştirdiği belirtilen Mazlum Dağ, geçmişte de PKK'nın faaliyetlerine katılmış. Ailesinin de bölücü örgütle irtibatı tespit edilen Mazlum Dağ, daha önce herhangi bir terör eylemine katılmamış. Güvenlik birimlerince yapılan değerlendirmelerde, bu suikastla birlikte PKK'nın daha önce herhangi bir terör eylemine katılmamış kişileri seçerek bu tarz eylemlere yönlendirebileceği üzerinde duruluyor.

BÖLGEDE PKK SIKIŞTIRILACAK

Sivil bir diplomata yönelik saldırıyla birlikte Erbil'de ve IKBY yönetiminde olan bölgelerde terör örgütü PKK'nın daha da sıkıştırılacağı belirtiliyor. Çok sayıda uluslar arası şirketin temsilciliklerinin ve diplomatik misyonların bulunduğu Erbil'de gerçekleştirilen bu terör saldırısının, terör örgütü PKK'ya bugüne kadar destek veren batının bakış açısında da kırılma yaracağı, özellikle Suriye'deki örgütlenmesi olan SDG'yi terörist olarak görmeyen ülkelerin yeni sorgulamalarda bulunacakları vurgulanıyor.

ERBİL'DE İŞ, KANDİL'DE EĞİTİM

Sivil bir diplomata yönelik bu terör eylemi, hükümetler nezdinde olmasa bile ilgili ülkelerin kamuoyu nezdinde kırılma yaratacak.

Türk diplomatı şehit eden Mazlum Dağ'ın Erbil'de çalıştığı, kendisine normal bir hayat kurduğu, bir vesileyle Kandil'e giderek silahlı eğitim aldığı değerlendiriliyor. Mazlum Dağ'ın Irak ve Türkiye'deki irtibatları derinlemesine araştırılıyor.