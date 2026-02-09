Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Hakkari haberleri: Yüksekova'da uçak seferlerine kar ve sis engeli

        Yüksekova'da uçak seferlerine kar ve sis engeli

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis ve kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle Yüksekova-İstanbul karşılıklı uçak seferleri iptal edilirken, ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve düşük görüş mesafesine karşı uyardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 12:05 Güncelleme: 09.02.2026 - 12:05
        Yüksekova'da uçak seferleri iptal
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

        UÇUŞ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

        İHA'daki habere göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgede görüş mesafesinin düşmesi, hava trafiğini olumsuz etkiledi. Edinilen bilgiye göre, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’ndan 9 Şubat 2026 tarihinde karşılıklı olarak icra edilmesi planlanan Yüksekova-İstanbul seferleri, elverişsiz hava şartları dolayısıyla iptal edildi.

        SİS BÖLGEDE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

        Yetkililer, yoğun sisin bölgede etkisini sürdüreceğini bildirerek, yolcuların güncel uçuş durumları hakkında ilgili hava yolu şirketleriyle irtibata geçmeleri uyarısında bulundu.

        EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Öte yandan, belediye ve Karayolları ekipleri de sisle beraber etkili olan soğuk hava ve kar yağışına karşı çalışma başlattı. Ekiplerin, ilçe merkezinde ve bağlantı yollarında ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini 7/24 esasına göre sürdürdüğü öğrenildi.

        SÜRÜCÜLER DİKKATLİ OLUNMASI KONUSUNDA UYARILDI

        Trafik ekipleri ise sürücüleri buzlanma ve düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

