Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

UÇUŞ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İHA'daki habere göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgede görüş mesafesinin düşmesi, hava trafiğini olumsuz etkiledi. Edinilen bilgiye göre, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’ndan 9 Şubat 2026 tarihinde karşılıklı olarak icra edilmesi planlanan Yüksekova-İstanbul seferleri, elverişsiz hava şartları dolayısıyla iptal edildi.

SİS BÖLGEDE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Yetkililer, yoğun sisin bölgede etkisini sürdüreceğini bildirerek, yolcuların güncel uçuş durumları hakkında ilgili hava yolu şirketleriyle irtibata geçmeleri uyarısında bulundu.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan, belediye ve Karayolları ekipleri de sisle beraber etkili olan soğuk hava ve kar yağışına karşı çalışma başlattı. Ekiplerin, ilçe merkezinde ve bağlantı yollarında ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini 7/24 esasına göre sürdürdüğü öğrenildi.

SÜRÜCÜLER DİKKATLİ OLUNMASI KONUSUNDA UYARILDI

Trafik ekipleri ise sürücüleri buzlanma ve düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.