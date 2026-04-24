        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 47 gözaltı | Şanlıurfa haberleri | Son dakika haberleri

        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 47 gözaltı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında eski belediye başkanı Şeref Albayrak'ın da olduğu 47 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 10:14 Güncelleme:
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 47 gözaltı

        Şanlıurfa'da edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Halfeti Belediyesine yönelik Birecik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şafak operasyonu düzenlendi.

        47 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        İHA'daki habere göre operasyonda kayyum dönemi ile 2019 yılındaki yerel seçimlerden 2024'e kadar devam eden yönetim döneminde ihalelerde yolsuzluklar yapıldığı gerekçesiyle 47 kişi gözaltına alındı.

        ESKİ BAŞKAN DA GÖZALTINDA

        Gözaltına alınanlar arasında o dönemin belediye başkanı Şeref Albayrak, belediye başkan vekilleri, başkan yardımcısı, encümenler, birim müdürleri, mühendisler ve teknik personelin de olduğu öğrenildi.

        Mardin'de kız kaçırma iddiası silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.(İHA)

