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Malatya'da halk otobüsü baraja düştü!

Malatya'da büyük bir faciadan dönüldü. Kentte bir halk otobüsü manevra yaparken Karakaya Barajı'na düştü. Olayda 4 kişi yaralandı

Son dakika: Halk otobüsü baraja düştü!
Haber Merkezi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde halk otobüsü manevra yaparken Karakaya Barajına düştü. Olayda 4 yolcu yaralandı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre kaza, Battalgazi ilçesindeki feribot iskelesinde meydana geldi.

Şehir merkezine yolcu taşıyan Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, sürücüsünün manevra yaparken gaza basmasıyla Karakaya Barajı'na düştü.

İçerisinde 10 kişinin olduğu otobüsü görenler ekiplere bilgi verdi. Bölgeye ambulans ile itfaiye ait su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan 4 kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

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