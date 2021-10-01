Halk otobüsüne bariyer saplandı: Yaralılar var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Son dakika: Halk otobüsüne çarptığı bariyer saplandı: Yaralılar var
ABONE OL

İstanbul'da halk otobüsü çarptığı bariyer saplandı: Yaralılar var

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği halk otobüsü, kayarak yön tabelasına ve bariyerlere çarptı. Bariyerlerin otobüse saplandığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Son dakika: Halk otobüsüne çarptığı bariyer saplandı: Yaralılar var
Halk otobüsüne bariyer saplandı: Yaralılar var
0:00 / 0:00
DHA

Kaza, D-100 karayolu Avcılar yan yolda bugün saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Boğazköy-Bakırköy seferini yapan Talat Şen yönetimindeki 34 GA 8529 plakalı belediye halk otobüsü, yan yolda ilerlediği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Otobüs, önce yol kenarındaki yön tabelasına ardından da bariyerlere çarptı. Kazada bariyerlerdeki çelik borulardan biri arka kapıdan girerek otobüsün arkasından çıktı. Kaza sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

1'İ KADIN 4 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar güçlükle otobüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 1'i kadın 4 kişi ilk müdahale sonrası, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otobüs şoförü Talat Şen, kazayla ilgili, "Yağışın da etkisi ile toparlayamadım. Araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Tek tesellimiz ölen kimse olmaması" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Temel Karamollaoğlu ile Meral Akşener görüştü: Cumhurbaşkanı adayı profili
GÜNDEM Karamollaoğlu ile Akşener 'Cumhurbaşkanı adayı ...
SIRAYLA BOĞMUŞ! Son dakika: Cani baba katliamı itiraf etti! - VİDEO HABER
GÜNDEM İtiraf etti! Sırayla boğmuş!
SEL ALARMI! Son dakika hava durumu 1 Ekim: Yağmur uyarısı - Meteoroloji
GÜNDEM Bu illerde yaşayanlar dikkat!
MECLİS AÇILIYOR! Son dakika: 27. Dönem 5. Yasama Yılı bugün başlıyor
GÜNDEM Meclis yasama mesaisine başlıyor
Adana’da hırsızlara yönelik şafak operasyonu: 50 gözaltı kararı
GÜNDEM Adana’da hırsızlık operasyonu: 50 gözaltı kararı
Akhisar'da sahte içki operasyonu: 1.6 ton sahte şarap ele geçirildi
GÜNDEM Akhisar'da 1.6 ton sahte şarap ele geçirildi
Adana'da devriye gezen polis ekipleri kaza yaptı: 2’si polis 5 yaralı
GÜNDEM Devriye gezen polis ekipleri kaza yaptı: Yaralılar ...
Ağrı Dağı'nda teröristlerin kullandığı mağarada yaşam malzemeleri ele geçirildi
GÜNDEM Ağrı Dağı'nda teröristlere ait yaşam malzemeleri ele ...
Konya'da trafik kazası: 1 ölü
GÜNDEM Konya'da ölümlü kaza
YKS 2. ek tercih ne zaman 2021? YKS 2. ek yerleştirme başladı mı? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
GÜNDEM YKS 2. tercihler ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.