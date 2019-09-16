SON DAKİKA!

Geçen hafta Merkez Bankası'nın politika faizinde 325 baz puan indirime gitmesinin ardından, Halkbank da kredi faizlerini düşürdüğünü duyurdu.

Ticari, ihtiyaç ve konut kredilerinde aşağı yönlü düzenlemeler yaptıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Finansman maliyetlerindeki iyileşmeleri kredi faiz oranlarına yansıtmaktan memnunuz. Müşterilerimizin her türlü nakit ihtiyacına düşük faiz oranlarıyla yanıt vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

KONUT KREDİSİNDE ORANI YÜZDE 1'İN ALTINA ÇEKTİ

Bugünden itibaren kullandıracağı ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13–15.5 aralığına indirdiğini açıklayan Halkbank, 60 aya kadar vade imkânı sunduğu ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25’e, maaş dışı müşterileri için ise aylık yüzde 1.35’e düşürdüğünü duyurdu.

500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1.19’a indiren banka, 500 bin TL’nin altındaki konut kredilerinde ise faiz oranını aylık yüzde 0.99 olarak uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

'YATIRIM ORTAMINI CANLANDIRACAK'

Yılın ilk yarısında toplam kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.1 büyüyen Halkbank'ın, faiz indirimiyle birlikte ekonomiye verdiği desteğin artarak devam edeceğini bildiren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Merkez Bankası’nın son faiz indirimi yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası’nın da faizleri beklentilerle uyumlu düşürmesi tüm küresel piyasalarda faizlerin düşüş eğiliminin süreceğine yönelik beklentileri güçlendirmiştir. Ekonomimizdeki dengelenme süreciyle birlikte ülkemizin risk primi düşmeye devam etmekte, yurtdışı yatırımcıların tahvil piyasasına ilgileri giderek artmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda bankamızın da kredi faizlerini indirmesi yatırım ortamının canlanmasına ve ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacaktır" dedi.