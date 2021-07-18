Hamamda kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, hamam işletmecisi Hilmi Coşkun (61), müşterilerle çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitirdi, oğlu ise yaralandı. Olayla ilgili 10 kişiyi gözaltında.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Ali Efendi Mahallesi Buğday Pazarı Sokağı'ndaki hamamda meydana geldi. Hamam işletmecisi Hilmi Coşkun ve oğlu ile müşteriler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Hilmi Coşkun ve oğlu, ihbarla hamama gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Hilmi Coşkun, sevk edildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlunun tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.