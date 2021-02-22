Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Hasta yakınından kadın doktora saldırı! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Sakarya'daki kadın doktora şiddet olayında önemli gelişme!

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bitmek bilmiyor. Sakarya’da Geyve Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, bir hasta yakını nöbetçi doktora saldırdı. Saldırgan savcılık ifadesinden sonra serbest bırakılırken, soruşturma sonucunda şüpheliye seri muhakeme usulüyle dava açıldı

Son dakika: Hasta yakınından kadın doktora saldırı! - Haberler
İHA

Olay, Geyve ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Furkan B.'nin hastaneye getirdiği 85 yaşındaki anneannesi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, hastanedeki nöbetçi doktor K.B. hayatını kaybeden kadının kızına ölüm haberini verince kadın fenalaşarak bayıldı. Annesinin bayıldığını gören Furkan B. doktora, ‘İlgilensenize’ diye bağırarak üzerine yürüyüp eli ve omuzuna yumruk atarak darp etti.

Kadın doktora şiddet uygulayan saldırgan gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırgan, savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

Saldırganın serbest bırakılması sonrasında devreye giren Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, seri muhakeme usulüyle jet iddianame hazırladı.

Sağlık raporları, kamera görüntüleri gibi delillerin toplanmasının ardından kadın doktora şiddet uygulayan saldırgan hakkında 16 saat sonra Geyve Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Çavuşoğlu: PKK'nın 13 masum insanı öldürmesine dünya yine sessiz kaldı
GÜNDEMBakan Çavuşoğlu: Dünya yine sessiz kaldı
İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitiyor? - 2021 İşten Çıkarma Yasağı hangi ay ve gün bitecek?
GÜNDEM2021 İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitiyor?
Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak! Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?
GÜNDEMAdalet Bakanlığı personel alacak
Uyarılar peş peşe geldi: Çığ, sis, don ve buzlanma...Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması!
GÜNDEMUyarılar peş peşe geldi!
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
GÜNDEM"AB elini taşın altına koymadı"
Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? - 1 Mart'ta kafeler açılacak mı? - Mekanlar ne zaman açılıyor?
GÜNDEMKafe ve restoranlar ne zaman açılacak 2021?
Gençler, 28 Şubat'ta yaşananları "Tanık" belgesel filmiyle anlattı
GÜNDEMGençlerden 28 Şubat belgeseli
Hakim ve savcı adaylarına beden dili ve iletişim semineri verildi
GÜNDEMBeden dili ve iletişim semineri
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - Yasaklar (kısıtlamalar) kalkacak mı?
GÜNDEMBilim Kurulu toplantısı ne zaman?
Kartal'daki faciadan kurtarılan Havva'dan haber var - Haberler
GÜNDEMKartal'daki faciadan kurtarılan Havva'dan haber var