İHA

Olay, Geyve ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Furkan B.'nin hastaneye getirdiği 85 yaşındaki anneannesi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, hastanedeki nöbetçi doktor K.B. hayatını kaybeden kadının kızına ölüm haberini verince kadın fenalaşarak bayıldı. Annesinin bayıldığını gören Furkan B. doktora, ‘İlgilensenize’ diye bağırarak üzerine yürüyüp eli ve omuzuna yumruk atarak darp etti.

Kadın doktora şiddet uygulayan saldırgan gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırgan, savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

Saldırganın serbest bırakılması sonrasında devreye giren Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, seri muhakeme usulüyle jet iddianame hazırladı.

Sağlık raporları, kamera görüntüleri gibi delillerin toplanmasının ardından kadın doktora şiddet uygulayan saldırgan hakkında 16 saat sonra Geyve Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.