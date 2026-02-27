Hatay'da TIR'ın çarptığı 75 yaşındaki adam öldü
Hatay'da bir trafik kazası meydana geldi. TIR'ın çarptığı 75 yaşındaki Nazım Attaroğlu'nun yolun karşısına geçmeye çalışırken meydana gelen kazada, sağlık ekipleri yaşlı adamın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Hatay’da karşıdan karşıya geçerken TIR'ın çarptığı 75 yaşındaki adam öldü.
TIR YAŞLI ADAMA ÇARPTI
İHA'daki habere göre kaza; Antakya-İskenderun yolu Belen ilçe merkezinde yaşandı. Halil Bey Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Nazım Attaroğlu'na çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Adamın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
