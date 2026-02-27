Canlı
        Son dakika: Hatay'da TIR'ın çarptığı 75 yaşındaki adam öldü | Son dakika haberleri

        Hatay'da TIR'ın çarptığı 75 yaşındaki adam öldü

        Hatay'da bir trafik kazası meydana geldi. TIR'ın çarptığı 75 yaşındaki Nazım Attaroğlu'nun yolun karşısına geçmeye çalışırken meydana gelen kazada, sağlık ekipleri yaşlı adamın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Giriş: 27.02.2026 - 16:55
        TIR'ın çarptığı 75 yaşındaki adam öldü

        Hatay’da karşıdan karşıya geçerken TIR'ın çarptığı 75 yaşındaki adam öldü.

        TIR YAŞLI ADAMA ÇARPTI

        İHA'daki habere göre kaza; Antakya-İskenderun yolu Belen ilçe merkezinde yaşandı. Halil Bey Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Nazım Attaroğlu'na çarptı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Adamın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

