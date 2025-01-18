Hatay'da TIR; kamyonet, otomobil ve TIR'ı biçti! 1 ölü, 2 yaralı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile kamyonetin karıştığı kazaya, bir TIR çarptı. Park halindeki başka bir TIR'a da çarpan TIR köprüden uçarak yandı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 18.01.2025 - 12:18 Güncelleme: 18.01.2025 - 12:18 facebook

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