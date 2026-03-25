Hatay’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Akif Yıldız, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 2'si çocuk 3 kişinin ise hafif yaralandığı öğrenildi
Giriş: 25.03.2026 - 09:36
OTOMOBİL, MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI
İHA'daki habere göre kaza; Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana geldi. Seyir halinde olan U.M. idaresindeki otomobil ile Mehmet Akif Yıldız yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Yıldız ağır yaralanırken, otomobilde bulunan 2’si çocuk 3 kişi hafif yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Yıldız, hastaneye kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Yıldız, hayatını kaybetti.
