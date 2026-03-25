Hatay’ın Antakya ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

OTOMOBİL, MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI

İHA'daki habere göre kaza; Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana geldi. Seyir halinde olan U.M. idaresindeki otomobil ile Mehmet Akif Yıldız yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Yıldız ağır yaralanırken, otomobilde bulunan 2’si çocuk 3 kişi hafif yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Yıldız, hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Yıldız, hayatını kaybetti.