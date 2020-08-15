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HaberlerGündemHava DurumuSon dakika hava durumu! Meteoroloji duyurdu! 2 bölgede sağanak!
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Meteoroloji duyurdu! 2 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece azalırken, yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Doğu Karadeniz ile Van çevresinde ise sağanak yağış bekleniyor. İşte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu

Hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçeleri akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞUDA SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:

ANKARA: 28, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 30, Az bulutlu.

İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık.

EDİRNE: 35, Az bulutlu.

KOCAELİ: 31, Az bulutlu.

KÜTAHYA: 28, Az bulutlu.

MANİSA: 37, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 37, Az bulutlu.

ADANA: 36, Az bulutlu.

ANTALYA: 37, Az bulutlu ve açık.

BURDUR: 33, Az bulutlu.

HATAY: 35, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 29, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 28, Az bulutlu ve açık.

SİVAS: 25, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

BOLU: 27, Az bulutlu.

KASTAMONU: 26, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

ERZURUM: 25, Parçalı bulutlu.

KARS: 24, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 31, Az bulutlu.

VAN: 25, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 35, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu ve açık.

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