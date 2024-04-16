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        Yağış yok! Batıda lodos, doğuda çığ tehlikesi var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Kıyı Ege ve Marmara'da kuvvetli lodos etkili olacak, Doğu Anadolu'da ise çığ tehlikesi devam ediyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 07:23 Güncelleme: 16.04.2024 - 07:23
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        Batıda lodos, doğuda çığ tehlikesi var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Trakya ile güneydoğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 28°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 28°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 28°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 27°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 19°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 30°

        Adana

        Güneşli 30°

        Diyarbakır

        Güneşli 26°

        Gaziantep

        Güneşli 27°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 21°

        Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güney, güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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