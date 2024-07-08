Selime Kılıç, 7 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Sarıyer’de düğüne gitti. Arkadaşlarının mutluluğuna şahit olmak isterken hayatının şokunu yaşadı.

Gelin ve damat yolunda patlatılan havai fişeğin şarapneli dizine saplandı. Aylarca tedavi gördü, fakat hiçbir zaman eski sağlığına kavuşamadı. Dizi sakat kaldı, merdiven çıkmak zorunda kaldığı için evini, eski performansıyla çalışamadığı için işini değiştirmek zorunda kaldı.

SAVCILIK 3’ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ Şikayetçi oldu; hem ceza hem de 350 bin lira değerinde maddi ve manevi tazminat davası açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaydan 3 yıl sonra soruşturmayı tamamladı. Bilirkişi raporuna göre düğün organizasyonu firmasının sahibi Mustafa B. asli kusurlu bulundu. Düğün salonu yetkilisi Üzeyir G. ile havai fişeği patlatan Şenol K.’nın ise tali kusurlu olduğu belirlendi. Savcılık üç şüphelinin de “Taksirle yaralama” suçundan 3’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Tutuksuz bulunan sanıkların yargılanmasına İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor. REKLAM

"DOKTORLAR BU TÜR YARALANMANIN SAVAŞ YARALANMASI OLDUĞUNU SÖYLÜYOR" Mağdur Selime Kılıç’ın avukatı Selim Babaoğlu Habertürk’e konuştu. Müvekkilinin ömür boyu sakat kalacak bir durumda olduğunu belirterek “Doktorlarla konuştuğumuzda bu tür yaralanmanın savaş yaralanması, savaşta alınacak bir yaralanma tarzında olduğunu söylüyor” dedi. Olayın üzerinden 5 sene geçmesine rağmen ne ceza davasında ne de tazminat davasında karar çıktı. Babaoğlu bu konuyla ilgili de “Türk adalet sisteminin maalesef çok ağır işlemesi ve tahkikattaki eksiklikleri yüzünden ayrıca bir mağduriyet yaşandı. Bu 5 seneyi de Türk ekonomisi normal şekilde geçirmediği için hem maddi hem manevi taleplerimiz enflasyon karşısında eridi zaten.” REKLAM