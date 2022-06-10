Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 'TL kullanımını artıracak uygulamalar devam edecek'

'TL kullanımını artıracak uygulamalar devam edecek' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dün açıklanan yeni ürün ve tedbirlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün yeni bir açıklamada bulundu.

Açıklamada son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel enflasyonist süreçten Türkiye'nin de etkilendiği vurgulanarak "Bununla birlikte makro ekonomi politikamızda enflasyonla mücadele birincil önceliğini korumaktadır. Bu mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemi açık olup tüm kurumlarımız attığı adımlarda ortak mücadele anlayışıyla hareket etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

KAMU HARCAMALARINDA TASARRUF

Bakanlık açıklaması şöyle devam etti:

"Bu çerçevede;

-Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir, Maliye politikasında program hedeflerinden sapmadan büyüme, istihdam

ve özellikle gelir dağılımını önceleyen uygulamalar devam edecektir,

-Kamu harcamalarında etkinliği artırarak, tasarruf sağlanacaktır. Zorunlu kamu giderleri dışındaki tüm alanlarda kontrol süreçleri etkinleştirilecek, böylece kamu harcamalarında etkinlik artırılarak tasarruf sağlanacaktır,

-Makro ihtiyati tedbirler güncel ekonomik koşullar gözetilerek etkin ve

dinamik bir şekilde alınmaya devam edilecektir,

-Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk Lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecektir,

-Beklentilerin yönetimi kapsamında ekonomide atılan adımlar ekonominin tüm paydaşlarıyla şeffaf ve eş zamanlı bir şekilde paylaşılacaktır."

15 HAZİRAN'DA TALEP TOPLANACAK

Dün akşam Hazine, Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edeceğini duyurdu. Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi için 15 Haziran'da talep toplanacak. Sadece gerçek kişilere sunulacak. Yatırımcısına üç ayda bir kupon getirisi sağlayacak. Ödemelerde asgari getiri garantisi olacak.