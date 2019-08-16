Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) haziran ayı Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre büyümenin öncü verisi olarak kabul edilen sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.9 düştü. Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 3.7 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.3 azaldı.

İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 3 GERİLEME



2019 yılı ikinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 0.5 arttı.