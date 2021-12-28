HDP'den CHP'ye ziyaret 0:00 / 0:00

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HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sancar ortak açıklama yaptı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Buldan, erken seçim talepleri hakkında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile de görüştüklerini söyledi.

Sancar da yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin çoklu kriz yaşadığı konusunda hem fikiriz. Bu sorunu en geniş diyalog yoluyla çözebiliriz. Biz ülkeye demokrasiyi getirmeyi vadediyorsak bunu öncelikle kendi ilişkilerimizle topluma göstermemiz gerekiyor. Yaşadığımız kriz bir yönetim krizidir. Erken seçim talebimizin temelinde de bu yatıyor. Bugün halkın yaşadığı çok ağır sorunlar var. Ayrıca bugünden itibaren seçim güvenliğini de ele almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.