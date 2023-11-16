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        HEDEP'ten yerel seçim kararı

        HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, yerel seçim kararını açıkladı. Oruç, "Türkiye'de birinci ve ikinci olduğumuz beldelerde, belediyelerde ve büyükşehirlerde kendi adayımızla çıkacağımızı karar altına almış durumdayız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:38
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        HEDEP'ten yerel seçim kararı
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        HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin, "Türkiye'de birinci ve ikinci olduğumuz beldelerde, belediyelerde ve büyükşehirlerde kendi adayımızla çıkacağımızı karar altına almış durumdayız." dedi.

        Oruç, kentteki gazetecilerle otelde buluştuğu toplantıda partisinin Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin çalışmalarını anlattı.

        Seçimde bir perspektif oluşturmak için halkın görüşlerine başvurduklarını belirten Oruç, "Halkımızın bizden çok net bir talebi oldu: 'Bu yerel seçimlerde 2019'daki gibi ya da son mayıs ayındaki seçimlerdeki gibi HDP'nin, yeni adımızla da HEDEP'in görülmediği, yok sayıldığı, görülmeyeceği, aynı masada oturulmayacağı bir ittifakı biz istemiyoruz.' dedi. Biz, halkımızın bu taleplerini aynı zamanda konjonktürün, Türkiye'deki siyasi gelişmelerin de farkında olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

        Oruç, seçim ittifaklarının demokratik bir zeminde açık ve şeffaf şekilde yapılması halinde ittifakta olacaklarını belirterek, "Aksi takdirde 'HDP hele bize oy versin ama kenarda dursun, HEDEP bizim yanımızda görünmesin' gibi bir yaklaşımı bu dönem kabul etmeyeceğimizi ilan ettik. Adana kamuoyunun da bunu bilmesini isterim çünkü gerçekten Adana Büyükşehir Belediyesi, bizler için önemlidir." diye konuştu.

        Yerel seçim stratejileri konusunda bilgi veren Oruç, "Türkiye'de birinci ve ikinci olduğumuz beldelerde, belediyelerde ve büyükşehirlerde kendi adayımızla çıkacağımızı karar altına almış durumdayız." dedi.

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