Hemşirenin parmaklarını kırdılar!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ SALDIRI! Son dakika: Hemşirenin parmaklarını kırdılar! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Batman’da sağlık çalışanlarına saldırı! Hemşirenin parmaklarını kırdılar

Sağlık çalışanlarına yönelik bir korkunç saldırı daha meydana geldi. Batman’da filyasyon ekibinde bulunan sağlık çalışanlarına hasta yakınları saldırdı. Saldırıda bir hemşirenin el parmakları kırıldı

KORKUNÇ SALDIRI! Son dakika: Hemşirenin parmaklarını kırdılar! - Haberler
Hemşirenin parmaklarını kırdılar!
0:00 / 0:00
İHA

Batman İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Nisan 2021'de saat 18.00 sıralarında Hilal Mahallesi'nde bulunan bir evde koronavirüs testi pozitif çıkan hasta ve yakınlarına muayene, tedavi hizmeti sunmak için giden filyasyon ekibinin sözlü ve fiili saldırıya uğradığı belirtildi.

İHA'da yer alan habere göre açıklamada, "Ekipte bulunan hekim, hemşire ve şoför, hasta yakını tarafından sözlü şiddete uğramış, ekipteki hemşire ise fiziki olarak darp edilmiş ve el parmağı da kırılmıştır” denildi.

Sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınayan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, ''Sağlık hizmetleri kamu adına kesintisiz sunulan özellikli bir hizmettir. Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu yararına karşı yapılmış bir eylemdir. Dolayısıyla sağlık çalışanına şiddet topluma karşı utanç verici bir eylemdir. Her zorluğa karşı görevini en iyi şekilde sunma gayretiyle çalışan ve hedefi sadece hastalara yardım etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırı bizleri derinden üzmüştür.

Sağlık çalışanlarına yönelik kötü söz, uygunsuz muamele ve şiddet uygulanmasını tüm toplum olarak el birliği ile ortadan kaldırmalıyız. Bu tür saldırıların en asgarisinin dahi gereğini yapmak için müdürlük olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. 7 gün 24 saat Batman halkına canları pahasına sağlık hizmeti sunan tüm sağlık çalışanlarımıza, Batman halkının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerini esirgememelerini ve şifa veren ellere sahip çıkmalarını diliyorum" dedi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF 2021 bahar sınavı sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEMAÖF sonuçları belli oldu mu?
Son dakika haberi Zeynep’in katilinin cezası belli oldu!
GÜNDEMZeynep’in katilinin cezası belli oldu!
Son dakika: Tartıştığı ağabeyine kurşun yağdırdı! - Haberler
GÜNDEMTartıştığı ağabeyine kurşun yağdırdı!
SON DAKİKA: Kira için gitti, ölüsünü buldu! Habeler
GÜNDEMKira için gitti, ölüsünü buldu
23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan'da kısıtlama var mı?
GÜNDEM23 Nisan'da yasak var mı?
YKS 2021 ne zaman? ÖSYM 2021 üniversite sınavı (AYT - TYT - YDT) ne zaman, hangi gün? YKS sayaç...
GÜNDEM2021 YKS ne zaman yapılacak?
Son dakika: Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polise dava - Haberler
GÜNDEMMetin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polise dava
SON DAKİKA: Alinur Aktaş'ın testi pozitif çıktı!
GÜNDEMAlinur Aktaş'ın testi pozitif çıktı!
Bursluluk sınavı ne zaman? MEB Bursluluk Sınavı 2021 tarihi açıklandı mı? İOKBS tarihi...
GÜNDEMBursluluk sınavı ne zaman 2021?
Son dakika: İçişleri duyurdu! TESUD yönetimi görevden uzaklaştırıldı - Haberler
GÜNDEMİçişleri duyurdu! TESUD yönetimi görevden ...