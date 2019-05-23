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Son dakika... Hindistan'da kazanan Modi oldu!

HABERTURK.COM

Son dakika... Hindistan parlamento seçimlerini, Başbakan Narendra Modi'nin partisi kazandı.

Son dakika

Hindistan parlamento seçimlerini, Başbakan Narendra Modi'nin partisi kazandı.

DÜNYANIN EN UZUN SEÇİMİ

Hindistan'da dünyanın en uzun seçimi olan parlamento seçimleri 7 aşamada gerçekleştiriliyor ve seçimde yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmen oy kullanıyor.

Seçimin 11 Nisan'daki ilk aşamasında Lok Sabha'daki 543 sandalyenin 91'inin, 18 Nisan'daki ikinci aşamada 95'inin, 23 Nisan'daki üçüncü aşamada 117'sinin, 29 Nisan'daki dördüncü aşamada 71'inin, 6 Mayıs'taki beşinci aşamada 51'inin ve 12 Mayıs'ta altıncı aşamada 59'unun ve önceki gün yapılan 7. ve son aşamasında ise yine 59'unun belirlenmesi için oy kullanılmıştı.

Modi liderliğindeki BJP, 2014'te yapılan genel seçimlerde Halk Meclisindeki 543 sandalyeden 282'sini kazanarak iktidar olmuştu. En yakın rakibi INC 44 sandalyede kalmıştı.

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