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        Haberler Dünya Hindistan Pakistan'a saldırdı | Dış Haberler

        Hindistan Pakistan'a saldırdı

        Pakistan Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan füzelerle Pakistan'ı hedef aldı. Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'da bulunan terör altyapısı hedef alınırken, Pakistan'ın askeri tesislerine yönelik bir saldırı düzenlenmedi. Pakistan ise saldırıya yanıt verileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 23:14 Güncelleme: 06.05.2025 - 23:40
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        Hindistan Pakistan'a saldırdı
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        Pakistan Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan füzelerle Pakistan'ı hedef aldı.

        Pakistan, saldırıya yanıt verileceğini duyurdu.

        Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'da bulunan terör altyapısı hedef alınırken, Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik bir saldırı düzenlenmedi.

        Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını duyurdu.

        Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, 9 nokta hedef alındı.

        Pakistan hava sahasını 48 saat süreyle kapattığını duyururken, Hindistan saldırısında 1 çocuğun hayatını kaybettiğini 2 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

        Hindistan ordusunun, X hesabından ise şu paylaşım yapıldı:

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