Hindistan Pakistan'a saldırdı Pakistan Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan füzelerle Pakistan'ı hedef aldı. Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'da bulunan terör altyapısı hedef alınırken, Pakistan'ın askeri tesislerine yönelik bir saldırı düzenlenmedi. Pakistan ise saldırıya yanıt verileceğini bildirdi.

Habertürk Giriş: 06.05.2025 - 23:14 Güncelleme: 06.05.2025 - 23:40 facebook

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