Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde faaliyet gösteren Emet Bor İşletmesi'ne bağlı Hisarcık açık ocak maden sahasında meydana gelen kazada hafriyat kamyonu sürücüsü hayatını kaybetti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 11.00 sıralarında açık ocak sahasında gerçekleşti. Süleyman Biçer (26) idaresindeki hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoğun su birikintisinin bulunduğu alana devrildi.

TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçiler tarafından araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Süleyman Biçer, kaldırıldığı Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.