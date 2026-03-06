Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Hisarcık'ta maden sahasında hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü

        Hisarcık'ta maden sahasında hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde faaliyet gösteren Emet Bor İşletmesi'ne bağlı Hisarcık açık ocak maden sahasında meydana gelen kazada hafriyat kamyonu sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 15:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde faaliyet gösteren Emet Bor İşletmesi'ne bağlı Hisarcık açık ocak maden sahasında meydana gelen kazada hafriyat kamyonu sürücüsü hayatını kaybetti.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        Edinilen bilgilere göre kaza, saat 11.00 sıralarında açık ocak sahasında gerçekleşti. Süleyman Biçer (26) idaresindeki hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoğun su birikintisinin bulunduğu alana devrildi.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kazayı gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçiler tarafından araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Süleyman Biçer, kaldırıldığı Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Divan yolunda baklava alayı, Mimar Sinan'ın kendi adına yaptığı mescit

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Ramazan Günlüğü'nde Osmanlı'daki ramazan gelenekleri ile mimari detayları aktarmaya devam ediyor

        #Kütahya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası