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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Konya'da katliam gibi kazada can kaybı 3'e çıktı... - Haberler
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Can kaybı 3'e çıktı! Ölüm ibresi!

Konya'da, otomobilin refüjdeki yön levhası direğine çarpmasıyla aynı aileden 1 çocuğun öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Motoru yerinden fırlayan, hız ibresi 230 kilometrede takılı kalan hurdaya dönen araçtaki ailenin İzmir'den yola çıktığı öğrenilirken, sağlık durumları ciddi olan 3 yaralının tedavileri sürüyor

SON DAKİKA: Konya'da katliam gibi kazada can kaybı 3'e çıktı... - Haberler
Can kaybı 3'e çıktı! Ölüm ibresi!
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DHA

Konya'da, dün gece saat 22.30 sıralarında Konya- Aksaray kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında insanın kanını donduran bir kaza meydana geldi.

REFÜJDEKİ YÖN LEVHASINA ÇARPTI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Orhan Karaca idaresindeki 35 ART 834 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki yön levhası direğine çarptı.

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ MOTORU FIRLADI

Karşı şeride geçip ve motoru yerinden fırlayan otomobildeki Muhammet Emin Karaca (11), olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Karaca, Hatice Karaca, Tuğba Karaca, Azra Karaca ve Emirhan Karaca ise yaralandı.

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Orhan ile Emirhan Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

DİĞER YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Diğer yaralıların da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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