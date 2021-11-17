Can kaybı 3'e çıktı! Ölüm ibresi! 0:00 / 0:00

DHA

Konya'da, dün gece saat 22.30 sıralarında Konya- Aksaray kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında insanın kanını donduran bir kaza meydana geldi.

REFÜJDEKİ YÖN LEVHASINA ÇARPTI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Orhan Karaca idaresindeki 35 ART 834 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki yön levhası direğine çarptı.

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ MOTORU FIRLADI

Karşı şeride geçip ve motoru yerinden fırlayan otomobildeki Muhammet Emin Karaca (11), olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Karaca, Hatice Karaca, Tuğba Karaca, Azra Karaca ve Emirhan Karaca ise yaralandı.

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Orhan ile Emirhan Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

DİĞER YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Diğer yaralıların da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.