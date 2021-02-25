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HaberlerGündemYHT Normalleşme! SON DAKİKA: Hızlı trende yeni dönem başlıyor!
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Hızlı trende yeni dönem başlıyor!

TCDD Taşımacılık, 1 Mart’ta başlayacak “normalleşme” kapsamında hızlı tren seferleriyle ilgili önemli bir adım attı. 1 Mart, hızlı tren biletleri satışa sunuldu. 28 Mayıs 2020’den bu yana yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyan hızlı trenlerde, söz konusu “kısıtlama” sona erdi. Hızlı trenler, uçaklarda olduğu gibi yüzde 100 kapasite ile yolcu taşıyacak

YHT Normalleşme! SON DAKİKA: Hızlı trende yeni dönem başlıyor!
Hızlı trende yeni dönem başlıyor!
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TCDD Taşımacılık, 1 Mart’ta başlayacak “normalleşme” kapsamında hızlı tren seferleriyle ilgili önemli bir adım attı. 1 Mart, hızlı tren biletleri satışa sunuldu.

YÜZDE 100 KAPASİTEYLE YOLCU TAŞIYACAK

28 Mayıs 2020’den bu yana yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyan hızlı trenlerde, söz konusu “kısıtlama” sona erdi. Hızlı trenler, uçaklarda olduğu gibi yüzde 100 kapasite ile yolcu taşıyacak

BİLETLER SEFERDEN 5 GÜN ÖNCE SATILACAK

Bilet satışına ilişkin düzenleme yapıldı. İlgili birimler konuyla ilgili olarak bilgilendirildi. Salgın öncesinde hızlı tren biletleri, seferden 15 gün önce satışa sunuluyordu. Salgın döneminde (olası iptaller ve değişiklikler dikkate alınarak) seferden 5 gün önce biletler satışa sunulmaya başlandı.

5 GÜN İÇERİSİNDE BİLET ALINABİLECEK

Bu sürenin, yeniden 15 gün olarak düzenlenmesi ön görülüyordu. 5 gün uygulamasının bir süre daha devam edeceği belirtiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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