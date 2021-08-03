Usta oyuncu yaşamını yitirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Fiskos Son dakika: Hüseyin Özay'dan acı haber! - Magazin haberleri
ABONE OL

Hüseyin Özay yaşamını yitirdi

Oyuncu Hüseyin Özay, hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Özay'ın cenazesinin, 4 Ağustos Çarşamba günü toprağa verileceği öğrenildi

Son dakika: Hüseyin Özay'dan acı haber! - Magazin haberleri
Usta oyuncu yaşamını yitirdi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

62 yaşındaki usta oyuncu Hüseyin Özay'dan acı haber geldi. 'Topal Hoca', 'Dağ', 'Suç Dosyası' ve 'Diriliş: Ertuğrul'da rol alan Özay, hayata veda etti. Sanatçının ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. Hüseyin Özay'ın cenazesinin, 4 Ağustos Çarşamba günü öğle namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Hüseyin Özay, 1 Ocak 1959 yılında Samsun Vezirköprü'de dünyaya geldi. Samsun Belediyesi konservatuarına yazılarak, tiyatro eğitim almaya başladı. 1986'da TRT'nin seslendirme sınavına başvurdu ve beş bin kişinin başvurduğu bu sınavda seçilen 69 kişi arasında yer aldı. Seslendirme sanatçısı olarak görev yaparken 1980 yılında tiyatro ile sahnelere adım attı ve ardından birçok tiyatro, dizi ve filmde rol aldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DUYURDU! Son Dakika: Demet Akalın, "Teyzemi buldum, evini döşemesi bizden!" - Magazin haberleri
FİSKOS "O teyzeyi buldum!"
Begüm Kütük: Ailemi ziyarete geldim - Magazin haberleri
FİSKOS "Ailemi ziyarete geldim"
SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil'e 'Help Turkey' tepkisi: "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var" demişti - Magazin haberleri
FİSKOS Mehmet Ali Erbil'e 'Help Turkey' tepkisi
TEPKİLERİN ARDINDAN! Şeyma Subaşı'dan açıklama: Tekne bizim teknemiz değil! - Son Dakika Magazin haberleri
FİSKOS Şeyma'dan açıklama: Çok üzgünüz!
Son dakika: Erol Evgin'in acı günü - Magazin haberleri
FİSKOS Erol Evgin'in acı günü
Arda Esen: Cennetti, cehenneme döndü! Mandıra Filozofu orada çekilmişti... - Magazin haberleri
FİSKOS "Cennetti, cehenneme döndü!"
Gül Gölge gün boyu güneşlendi - Magazin haberleri
FİSKOS Gün boyu güneşlendi
VEDA! Son Dakika: Nedret Güvenç son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
FİSKOS Usta oyuncuya veda
Arezo Khosroshahi sanat aşkını tualine aktardı - Magazin haberleri
FİSKOS Sanat aşkını tualine aktardı
Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı - Magazin haberleri
FİSKOS Gözyaşlarıyla anlattı: Bodrum'a yardım gönderiyorum