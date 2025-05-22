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        Haberler Gündem İBB'de ihale usulsüzlüğüne 7 tutuklama

        İBB'de ihale usulsüzlüğüne 7 tutuklama

        İBB'de yolsuzluk soruşturması kapsamında, ihalelerde usulsüzlük olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı

        Giriş: 22.05.2025 - 21:31 Güncelleme: 22.05.2025 - 21:47
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        İBB'de ihale usulsüzlüğüne 7 tutuklama
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        Habertürk muhabiri Ceylan Sever'in haberine göre; İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de yapılan ihalelerde usulsüzlük olduğu iddiaları üzerine 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 7 şüphelinin de tutuklanmasına karar verildi.

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