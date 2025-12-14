Habertürk
        Son dakika: İçişleri'nden "Yeşil" açıklaması | Son dakika haberleri

        İçişleri'nden "Yeşil" açıklaması

        İçişleri Bakanlığınca, "Telefonla arayan kişi 'ben Yeşil' dedi" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu gazetenin santral numarasından 3 kez arandığı ve arama yapan kişinin C.A adlı hükümlü olduğunun tespit edildiği belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 15:51 Güncelleme: 14.12.2025 - 15:51
        İçişleri'nden "Yeşil" açıklaması
        İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, 'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' başlıklı gazete haberine ilişkin yapılan açıklama yapıldı.

        Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir. İlk arama 1 dakika 59 saniye, 2'nci arama 15 dakika ve 3'üncü arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür. Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın, 'Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten' suç kaydı bulunmaktadır."

