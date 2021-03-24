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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: İcradan aldı, kâbusu oldu!
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İcradan aldı, kâbusu oldu! Çalıntı çıktı, 10 yıldır hukuk mücadelesi veriyor

Artvin'de 10 yıl önce İcra Müdürlüğü'nden ihaleyle yoluyla aldığı araç, Cengiz Okur'un kâbusu oldu. Çalıntı çıkan araçla ilgili hukuk mücadelesi başlatan Okur, davayı kaybetti, üstüne bir de mahkeme masraflarıyla karşı karşıya kaldı. Konuyla ilgili CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın Adalet Bakanlığı'nda soru önergesi verdiği olayla ilgili Okur şimdi de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı. Okur, "Bu haklı olduğum davayı bir an önce bitmesini bekliyorum" dedi

SON DAKİKA: İcradan aldı, kâbusu oldu!
İcradan aldı, kâbusu oldu!
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İHA

Artvinli Cengiz Okur (40),İcra Müdürlüğü'nden ihaleyle yoluyla aldığı aracın çalıntı çıkması üzerine başlattığı hukuk mücadelesini sürdürüyor. Meclise de taşınan olayla ilgili Okur şimdi de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı.

Artvin'de özel sektör çalışanı Cengiz Okur, kanser hastası iki ağabeyinin Trabzon'a kemoterapiye rahat taşıyabileceği bir araç almak için 10 yıl önce Artvin İcra Müdürlüğü'nün açtığı ihaleye girdi. Artvin İcra Müdürlüğü'nde 2012 yılında satışı yapılan, 2004 model otomobili 21 bin 500 lira ödeyerek alan Okur, aracın temiz kağıdını alarak trafiğini yolunu tuttu.

RUHSAT İŞLEMLERİ SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI

Aracın ruhsat işlemleri sırasında polis memurları aracın motor ve şase numarasının farklı olduğunu ifade etti. Bunun üzerine yapılan incelemede aracın çalıntı olduğu ortaya çıktı. Konuyu yargıya taşıyan ve 10 yıl sonra sonuçlanan davayı kaybeden Cengiz Okur, bu yetmezmiş gibi mahkeme masraflarını da ödemesine karar verildi.

MECLİSE TAŞINDI

Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan konuyu TBMM'ye taşıdı. Adalet Bakanlığı'na soru önergesi sunan Bayraktutan, devlete ve devletin asli organlarına olan idarelere, idarenin yaptığı işlemlerle güven ve adalet duygusunu ortadan kaldıracak şekilde bir mağduriyetin yaşanması ve mağduriyetin ivedilikle giderilmesi talebinde bulundu.

'ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURU YAPTIM'

Konuyla ilgili açıklama yapan Cengiz Okur, "Basında konunun haber olmasının ardından CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan sesimizi duydu. Benden dosyaları istedi. Kendisi zaten avukat oda dosyayı inceledi. Bu haklı olduğumuz davada Adalet Bakanlığı'na soru önergesi verdi. Şu an Anayasal Mahkemesi'ne bireysel başvurumu yaptı. İkinci olarak da Rize İdari Mahkemesi'ne başvuru yaptım. Bu haklı olduğum davayı bir an önce bitmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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